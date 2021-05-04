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10:57, 4 мая 2021 года Орловчанка стала призером чемпионата «Молодые профессионалы» Ученица Биоквантума детского технопарка «Кванториум» Татьяна Скребнева заняла второе место в компетенции «Агрономия – юниоры».





Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Агрономия – юниоры» прошел в апреле в Тамбовской области. Второе место заняла обучающаяся Биоквантума детского технопарка «Кванториум» Татьяна Скребнева.



В конкурсе участники прививали плодовые растения, исследовали строение растительной клетки, а также наблюдали в ней процессы диффузии и осмоса – отмечено в публикации группы «Кванториум Орел» в «ВКонтакте».



Фото группы «Кванториум Орел» в «ВКонтакте».





Артём Ежаков



