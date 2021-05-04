Главная » Новости



11:22, 4 мая 2021 года От COVID-19 скончались еще пятеро орловцев В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 4 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 50 случаев коронавирусной инфекции (всего – 34 328).



На лечении – 1 445 человек. Накануне выписано 56 орловцев (всего – 32 287). От последствий болезни скончалось 596 жителей региона (+5 летальных исходов).



Суточная заболеваемость в России – 7 770 (всего – 4 839 514), число выздоровевших – 6 755 (всего – 4 457 044). Общее число летальных исходов – 111 535 (+ 337 случаев за сутки). На лечении – 270 935 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



