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11:38, 4 мая 2021 года Стройка водовода в Орле опережает график Речь о сооружении, соединяющем сети на улицах Авиационной и Генерала Родина.





Работами занимается «Орелводоканал» – рабочие предприятия уже уложили более 400 метров труб будущего объекта. Также методом продавливания участок водовода смонтировали под проезжей частью Карачевского шоссе. Этот способ позволил сохранить асфальтовое покрытие нетронутым. Сейчас стройка сместились в район бульвара Молодёжи. За объектом ведётся строительный контроль совместно со ФБУ «Росстройконтроль».



По заявлению гендиректора «Орелводоканала» Василия Иванова, строительство несколько опережает график. Сооружение планируют сдать в декабре нынешнего года, сообщает пресс-служба мэрии Орла.



Напомним, что стоимость соглашения на постройку водовода – 81 миллион рублей. Завершение строительства улучшит качество питьевой воды для полутора тысяч орловцев.



Фото пресс-службы мэрии Орла









Артём Ежаков



