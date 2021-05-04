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12:42, 4 мая 2021 года

Орловцам объяснили меры предосторожности с бродячими собаками

На вопросы корреспондента ГТРК «Орел» Антона Киселева ответила начальник поисково-кинологической группы ГКУ ОО ОАСПС Елена Лазуткина.


 - Есть ли какой-нибудь универсальный совет, как вести себя с домашними животными?

- Его нет, это все индивидуально. Люди и собаки разные. Некоторые люди боятся животных, некоторые спокойнее к ним относятся, некоторые любят собак. Так же и собаки – есть более одомашненные, если вы имеете в виду стайные, которые сейчас бродячие, а есть собаки, которые убежали от своих хозяев.

- Когда вы последний раз сталкивались с бродячими животными?

- Сейчас очень много встречается стайных бродячих животных, пять и более особей. Это страшно. Выгуливая свою собаку, я стараюсь от них уйти, чтобы они нас не заметили, потому что могут и наброситься.

- То есть животное всегда будет раздражителем?

- Обязательно. И без него такое может произойти, но животное больший раздражитель для собак, чем человек.

- Как себя вести, если в нескольких метрах от вас стая собак?

- Если животные далеко, лучше их обойти или зайти в помещение. Если стая уже бежит к вам – не убегайте. Собаки из-за инстинкта побегут за вами. Проще всего – остановиться и стоять, не делать телодвижений, ведь любое из них спровоцирует собаку. Аналогичные правила, если встреча со стаей неожиданная – к примеру, вы вышли из-за угла и встретили животных.

- Что нужно объяснить ребенку про встречи со стаями собак?

- Нужно объяснить детям, что нельзя подходить к чужим собакам. Даже если она с хозяином или без него, породистая или обычная – реакцию животного мы не знаем. Ребенок может подойти, постараться погладить собаку, а она его укусит из-за защитной реакции. Нельзя подходить к животному со щенками – она однозначно будет их защищать и никого не подпустит.

- Действительно ли собаки чувствуют страх? Как можно избавить себя от этого, чтобы не давать им этого чувства?
- Так оно и есть, собаки чувствуют, что человек их боится, поэтому более агрессивными становятся. Сомневаюсь, что с этим страхом можно бороться, он никуда не уйдет. Единственное, надо стараться не откидывать собаку, а пытаться стоять, не делая телодвижений.

- Если встреча с агрессивной собакой произошла один на один, если способ сменить гнев животного на милость?
- Такая собака сразу быстро к вам не подбежит. Эти животные, как правило, полудикие. Желательно, есть ли что-то в руке или нет, сымитировать бросок. Если собака сильно не одомашнена, то может убежать.

- Можно ли задобрить агрессивное животное?
- Можно. Но если собака на вас лает – это уже не добрая собака. Она может быть злой, агрессивной, недоверчивой к людям. Попытаться можно, но если она уже бежит на вас, то шансов мало.


Антон Киселёв
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