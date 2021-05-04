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13:09, 4 мая 2021 года

Орловцы привезли шесть наград с международного турнира по киокусинкай карате

Соревнования «Belarus Open Cup 2021» прошли в Минске. Половина из завоеванных нашими спортсменами медалей – высшей пробы.


Свое мастерство в киокусинкай продемонстрировали 560 спортсменов из 15 стран мира. Орловскую область представляли 8 человек, 6 из которых смогли завоевать медали – 3 золота, 2 бронзы и серебро.

Высшую ступень пьедестала заняли Александра Симкина, Анна Колганова и Рашад Гусейнов. Рашад еще пару месяцев назад перенес операцию и перелом ноги. Серебром копилку пополнил Илья Капралов, бронзой – Артём Овсянников и Аслан Баблуани.

К слову, Анна Колганова и Рашад Гусейнов стали мастерами спорта. Впереди у участников турнира летние сборы и новые соревнования.


Юлия Опанасюк
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