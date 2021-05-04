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13:41, 4 мая 2021 года

В Орле выберут лучшие детские поделки

В центре «Ракурс» открылась 44-я выставка технического и прикладного творчества юных орловцев.


В прошлом году мероприятия не было, поэтому ученики 28 школ и 5 учреждений дополнительного образования представили жюри свои работы, созданные в течение двух лет.

В экспозиции выставки – 200 работ по 19 номинациям, но жюри сетует, что категорий для награждения стало гораздо меньше. Экспертам трудно определить лучшие работы, выполненные в совершенно разных техниках, даже если они из одного материала.

Оценивается не только красота и аккуратность исполнения, но и оригинальность в использовании старых традиций с современным подходом, а также практичность.

Из-за ограничений сделать большую презентацию не вышло, однако посещения малыми группами разрешены, они абсолютно бесплатны. В интернете видеообзор выставки доступен на сайте Центра детского творчества №5 и в его группе «ВКонтакте»

Награждать победителей будут по месту их учебы, а экспозиция будет украшать центр «Ракурс» до 7 мая.


Татьяна Тимохина
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