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13:41, 4 мая 2021 года В Орле выберут лучшие детские поделки В центре «Ракурс» открылась 44-я выставка технического и прикладного творчества юных орловцев.





В прошлом году мероприятия не было, поэтому ученики 28 школ и 5 учреждений дополнительного образования представили жюри свои работы, созданные в течение двух лет.



В экспозиции выставки – 200 работ по 19 номинациям, но жюри сетует, что категорий для награждения стало гораздо меньше. Экспертам трудно определить лучшие работы, выполненные в совершенно разных техниках, даже если они из одного материала.



Оценивается не только красота и аккуратность исполнения, но и оригинальность в использовании старых традиций с современным подходом, а также практичность.



Из-за ограничений сделать большую презентацию не вышло, однако посещения малыми группами разрешены, они абсолютно бесплатны. В интернете видеообзор выставки доступен на сайте Центра детского творчества №5 и в его группе «ВКонтакте»



Награждать победителей будут по месту их учебы, а экспозиция будет украшать центр «Ракурс» до 7 мая.





Татьяна Тимохина



