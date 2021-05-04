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15:28, 4 мая 2021 года

Анна Можайская представит Орловщину на всероссийском этапе конкурса «Сердце отдаю детям»

Педагог дополнительного образования болховского Дома детского творчества стала абсолютным победителем регионального этапа.


Блогерами не рождаются, а становятся. Анна Можайская в этом убеждена. Поэтому в своем кружке учит ребят писать сценарии, снимать и монтировать ролики, а также создавать презентации, буклеты и визитки. А недавно пришлось презентовать и собственную персону - на областном конкурсе «Сердце отдаю детям». Конкурс состоял из трех этапов, и в каждом она стала победительницей.
 
Анна – не первый сотрудник Болховского дома творчества, который завоевывает титул чемпиона конкурса «Сердце отдаю детям». Пять лет назад абсолютным победителем в региональном этапе и призером всероссийского стал ее коллега Сергей Яковлев. Он и помог ей подготовиться к участию. 
 
Стаж у Анны всего два года. Опыт работы небольшой, но разнообразный - помимо Дома творчества, она преподает в педколледже, который сама два года назад окончила, а еще заочно учится в университете и успевает принимать участие в различных конкурсах. В минувшем году молодой педагог заняла третье место в конкурсе «Педагогический дебют» и буквально на днях представляла орловскую команду педагогов в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Кстати, проект по дополнительному образованию, который Анна защищала в «Сириусе», будет реализовываться у нас в регионе на базе центра «Созвездие Орла».
 
18 мая Анне Можайской вручат награду за победу в конкурсе «Сердце отдаю детям». Тогда же и станет ясно, где и когда состоится всероссийский этап, на котором она представит наш регион.



Татьяна Тимохина
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