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15:42, 4 мая 2021 года Жители микрорайона «Наугорский» в Орле в ужасе от гибели собак События, похожие на сюжет из фильма ужасов, происходят, по их словам, не первый месяц. В ситуации разбиралась корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Опанасюк.





В редакцию передачи «Вести. Орел» обратились жители микрорайона «Наугорский». По их словам, на территории микрорайона на протяжении нескольких месяцев умирают бездомные собаки. Как рассказывают орловцы, собаки привиты, неагрессивны, дружат даже с маленькими детьми. Но, видимо, кому-то не нравится соседство с бездомными животными, и он посчитал возможным решать проблему жесткими мерами. Валерия Семенова, жительница микрорайона «Наугорский»: «Собаке Чернушке, которая живет здесь уже несколько лет, перерезали горло и пырнули в сердце. Она была самая спокойная собака, когда меня видела, то виляла хвостом, ложилась на спину, смотрела в глаза». Алена Моисеева работает в этом районе не один год, говорит за несколько месяцев таким образом погибли несколько собак. Алена Моисеева, жительница г. Орла: «Очень доброжелательные, любили людей, никогда никого не трогали, даже маленькие дети подходили и гладили их, то есть собаки вели себя очень дружелюбно». Чтобы разобраться в ситуации, жители обратились в полицию. К заявлению прикреплена фотография, на которой видны раны, нанесенные собакам. Дмитрий Иванов, зооволонтёр: «Должна быть медицинская экспертиза, где будет указано, откуда получена рана. У всех собак рана одинаковая - удар под лапу в сердце». И, к сожалению, подобная статистика в последнее время все больше идет вверх. Елена Блинникова общественный инспектор: «С нового года уже 50 случаев. Видно, что это насильственная смерть - либо отравление, либо ножевое, либо огнестрельное ранение, арбалеты стали использоваться». Как поясняет психотерапевт Денис Юдин, люди, которые занимаются так называемым догхантерством, скорее всего, страдают психическим расстройством, и, как правило, эти люди ведут себя в большинстве случаев неприметно. Правоохранительные органы заявление рассмотрели, однако в возбуждении уголовного дела пока отказано. Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области: «Принято промежуточное решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое направлено в надзорный орган. При получении результатов ветеринарно-судебной экспертизы будут приняты дополнительные меры. По факту обнаружения собаки с повреждениями в районе дома № 82 по Наугорскому шоссе сотрудниками полиции также проведена проверка, в ходе которой опрошены врачи ветеринарной клиники, оказывавшие медицинскую помощь животному. Из их объяснений следует, что травма могла образоваться в результате жизнедеятельности собаки, жизненно важные органы не задеты. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела». Однако местные жители останавливаться не собираются – они уже написали заявление в прокуратуру, обратятся к губернатору и очень надеются, что приют для животных, который планируют открыть уже осенью, хотя бы частично решит проблему бездомных животных.





Юлия Опанасюк



