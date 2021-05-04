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15:57, 4 мая 2021 года

В поликлиниках Орла начали прививать вакциной «ЭпиВакКорона»

В регион поступило 810 доз вакцины, созданной центром «Вектор» в Новосибирске. Она была зарегистрирована чуть позже «Спутника V». Сегодня в поликлинике № 1 города Орла привили первых пациентов. Медики рассказали, чем отличаются вакцины, и в каких случаях будут применяться.


Вакцина, которую некоторые пациенты так долго ждали, – пришла. Теперь у прививающихся есть выбор - «Спутник V» или «ЭпиВакКорона». 
 
Елена Абрахина, главный врач поликлиники № 1: «Мы получили 170 доз «ЭпиВакКороны», прививать будем с сегодняшнего дня. Организация работы вакцинации несколько меняется. Чтобы не запутаться, чтобы было понятно нашим пациентам».
 
Чтобы не было путаницы, в поликлинике решили прививать «Спутником V» с 9:00 до 11:00, а «ЭпиВакКороной» - с 11:00 до 12:00.
 
Вакцина будет выбираться по показаниям терапевта или участкового в отделении профилактики. Векторовская «ЭпиВакКорона» состоит из трех маленьких искусственно созданных белковых фрагментов, которые копируют участки белка SARS-CoV-2. Несмотря на то, что вирусов ни ослабленных, ни убитых там нет, противопоказания все-таки имеются. 
 
Анна Акамелкова, врач-терапевт отделения профилактики поликлиники № 1: «В вакцине «ЭпиВакКорона» у нас уже имеются пептидные антигены к белку SARS-CoV-2 плюс составляющие - гидроксид алюминия, натрия хлорид, калия хлорид, Если на какой либо из компонентов есть аллергическая реакция в анамнезе у пациента, то естественно данную вакцину мы назначать не будем».
 
Также векторовская вакцина, в отличие от гамалеевской, противопоказана при онкологии крови, и обе не рекомендованы при острой аллергии в анамнезе. Плюс «ЭпиВакКороны» в том, что она может храниться при температуре от 2 до 8 градусов, а «Спутник V» - только ниже минус 18-ти. 
 
Есть разница также и в том, как вакцины переносятся. 
 
Мария Айриева, медсестра прививочного кабинета поликлиники № 1: «ГамКовидВак» переносится нормально, бывает небольшая температура, бывает иногда и побольше, место укола может покраснеть, припухнуть, поболеть, легкое недомогание и головная боль могут быть. Но, в общем-то, переносится хорошо. «ЭпиВакКорона» переносится немножечко полегче».
 
Как отметили в поликлинике, первый день показал, что ажиотажного спроса на векторовскую вакцину пока нет. Скорее наоборот. Медики считают, что для орловцев «Спутник» уже привычен и известен, а «ЭпиВакКорона» - в новинку.



Елена Литинская
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