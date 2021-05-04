В Мценском районе у мемориала танкистам возобновились поисковые работы

Стартовал весенний сезон «Вахты памяти».

На 337 километре автодороги М-2 «Крым» находится мемориальный комплекс, посвященный танкистам-гвардейцам. Именно здесь в октябре 1941 года танкисты под командованием Катукова на танках Т-34 удерживали немецкие войска в течение недели.

В прошлом году в сотне метрах от мемориала было обнаружено воинское захоронение. В этом году работы продолжаются, и уже обнаружены останки двух солдат, два медальона и части вооружения.

На помощь орловскому поисковому отряду «Батальон» приехали 18 поисковиков из Курганской области. До их местности фашисты не дошли, но тыл активно работал, чтобы накормить солдат и обеспечить оружием, а значит война не прошла стороной.

Андрей Просеков, командир поискового отряда «Черемисинец» (Курганская область): «Надо показать войну. Не все учебники могут рассказать, какой была эта война - тяжелая, кровопролитная. У участников отряда есть интерес, и, пройдя «Вахту памяти», они вернутся совсем другими».

Вместе с бойцами курганского отряда приехали приехали кадеты Губернаторской Шадринской школы-интерната. На «Вахте памяти» они впервые, но у некоторых уже есть свои поисковые трофеи.

Но главная задача - найти останки и медальоны с именами. В прошлом году поисковики уже обнаружили здесь останки 21 солдата. В первые дни этой вахты нашли двух бойцов с медальонами. А значит есть шанс узнать их имена.