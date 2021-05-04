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16:50, 4 мая 2021 года

В Мценском районе у мемориала танкистам возобновились поисковые работы

Стартовал весенний сезон «Вахты памяти».


На 337 километре автодороги М-2 «Крым» находится мемориальный комплекс, посвященный танкистам-гвардейцам. Именно здесь в октябре 1941 года танкисты под командованием Катукова на танках Т-34 удерживали немецкие войска в течение недели. 
 
В прошлом году в сотне метрах от мемориала было обнаружено воинское захоронение. В этом году работы продолжаются, и уже обнаружены останки двух солдат, два медальона и части вооружения.
 
На помощь орловскому поисковому отряду «Батальон» приехали 18 поисковиков из Курганской области. До их местности фашисты не дошли, но тыл активно работал, чтобы накормить солдат и обеспечить оружием, а значит война не прошла стороной.
 
Андрей Просеков, командир поискового отряда «Черемисинец» (Курганская область): «Надо показать войну. Не все учебники могут рассказать, какой была эта война - тяжелая, кровопролитная. У участников отряда есть интерес, и, пройдя «Вахту памяти», они вернутся совсем другими».
 
Вместе с бойцами курганского отряда приехали приехали кадеты Губернаторской Шадринской школы-интерната. На «Вахте памяти» они впервые, но у некоторых уже есть свои поисковые трофеи. 
 
Но главная задача - найти останки и медальоны с именами. В прошлом году поисковики уже обнаружили здесь останки 21 солдата. В первые дни этой вахты нашли двух бойцов с медальонами. А значит есть шанс узнать их имена.


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Татьяна Тимохина
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