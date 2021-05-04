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18:12, 4 мая 2021 года

В Орле открылась выставка «Поклон вам низкий, женщины войны!»

Фотографии, представленные на выставке, были сделаны в 2015 году фотохудожником Виктором Дышленко.


В мэрии Орла открылась выставка «Поклон вам низкий, женщины войны!» На ней - 15 портретов тех, кому во время Великой Отечественной войны было от 16 до 20 лет. К сожалению, только одна из запечатленных женщин ныне жива — Евгения Николаевна Розанова. В сентябре 1943 года она добровольцем ушла на фронт. Участвовала в боевых действиях на Орловско-Курской дуге в защите от налетов авиации. Награждена Орденом «Отечественной войны 2 степени», Медалью «За Победу над Германией», медалью «Маршала Жукова». На открытие выставки пришла её правнучка — Екатерина Розанова. Девушка рассказала, что очень гордится своей прабабушкой. 
 
Екатерина Розанова, правнучка ветерана Великой Отечественной войны: «Бабушка войну помнит как вчерашний день. На войну ушла в 16 лет - девчонка, подросток. Ее трудолюбие, ее борьба за Родину, ее усилия это большие достижения. Моя бабушка жива, ей 95 лет. Она активный, веселый человек, она поет песни, рассказывает истории, ездит на дачу».
 
И хотя принято говорить, что у войны не женское лицо, в Великую Отечественную советским женщинам пришлось также тяжело, как и мужчинам. Они не только трудились в госпиталях, но и партизанили, и воевали на фронте. Впервые в истории были сформированы военные женские подразделения. Только мобилизовано было 490 тысяч женщин, 90 из них стали Героями Советского Союза, четверо - полные кавалеры Ордена Славы. 
 
Бок о бок с зенитчицами пришлось воевать и Абраму Миркину. И как женщины бились за победу, он видел своими глазами. 
 
Абрам Миркин, участник Великой Отечественной войны: «У меня в зенитной батарее было 16 девушек, и я должен сказать, что они проявляли героизм, мужество. Когда зенитная батарея ведет огонь по самолетам, когда батарея подвергается бомбежке, и эти девушки, так же, как и бойцы, ни одна из них не дрогнула».
 
И сегодня же Орёл присоединился к патриотической акции «Синий платочек». Представители молодёжного правительства Орловской области, благотворительного фонда «Русская земля» и «Волонтёры Победы» вручили гостям выставки синие платочки — как символ мирного и чистого неба над головой.
 
В завершении торжественной части все гости смогли ознакомиться с выставкой. Она будет открыта до 14 мая включительно. Вход свободный.



Татьяна Тимохина
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