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18:20, 4 мая 2021 года Волонтеры поздравят орловских ветеранов Великой Отечественной войны Сейчас 50 активистов проходят обучение на базе молодежного ресурсного центра.





В орловском штабе «Волонтеров Победы» идут активные работы по подготовке к празднованию 9 Мая. Одно из направлений – поздравление ветеранов.

В списке - 85 ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в Орле. Каждого молодежь поздравит лично. Для этого 50 активистов проходят обучение на базе молодежного ресурсного центра. Предусмотрен формат тренингов. Ребята познакомятся между собой, разберут возможные ситуации и правила взаимодействия с пожилыми людьми. Также пройдут тестирование на знание санитарно-эпидемиологических норм и правил.





Анна Вайсергисер



