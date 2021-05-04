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18:32, 4 мая 2021 года В Орле дежурные группы для детсадовцев пользуется спросом Группы работают для малышей, чьи родители работают в праздничные дни.





Дежурные группы организованы в 19-ти детских садах Орла. Туда пришли 146 детей. Как рассказали нам сегодня в городском управлении образования, в детских садах провели предварительный мониторинг, в результате которого была выявлена необходимость дежурных групп. Кстати, дошкольное учреждение обязано работать, даже если приведут только одного ребенка. Больше всего воспитанников посещают детский сад №31. Там открыли сразу две дежурные группы: для малышей и для ребят постарше. Заявки на посещения детского сада подали почти 10% родителей. В основном это медики, работники правоохранительных органов, продавцы. Ольга Теплова, заведующая детским садом №31 г. Орла: «Мы неоднократно проводили мониторинг, опрос среди родителей, и было заявлено 40 родителей, которые желали бы, чтобы их дети посещали детский сад в период с 4 по 7 мая». Оксана Сазонова, жительница г. Орла: «У нас в семье все работают, оставить ребенка не с кем, мы рады что сделали дежурную группу».





Татьяна Тимохина



