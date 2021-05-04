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18:55, 4 мая 2021 года Департамент соцзащиты Орловской области опубликовал график выплат социальных пособий в мае Выплаты начнутся с 7 мая.





График и категории можно увидеть на портале правительства области. Выплаты произведут с 7 по 20 мая. И обещано, что в конце этого месяца опубликуют июньский график.



















Инфографика Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области





Орловское Информбюро



