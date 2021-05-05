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21:20, 4 мая 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Прикоснуться к подвигу. Вместе с орловскими поисковиками «Вахту памяти» несут подростки из Курганской области.

- Щит коронавирусу - на выбор. В регион поступила вторая вакцина. Чем отличается «ЭпиВакКорона» от «Спутника V»?

- Поколение победителей. Сегодня в Орле низко поклонились освободительницам.

- По просьбам родителей. В 19-ти детских садах областного центра открыты дежурные группы.

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Вести-Орёл



