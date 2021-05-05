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8:10, 5 мая 2021 года Орловские спасатели провели урок пожарной безопасности для вожатых В регионе идет подготовка к летней оздоровительной кампании.





До начала летней оздоровительной кампании детей осталось менее месяца. В оставшееся время в загородных лагерях идет усиленная подготовка к приему отдыхающих. Со своей стороны помощь в обеспечении безопасности и пропаганде противопожарных знаний оказывают инспекторы Государственного пожарного надзора. Так, накануне они провели занятие с вожатыми базы отдыха «Лесная поляна». Предметом встречи было повышение знаний в области организации и обеспечения пожарной безопасности в период пребывания детей в лагере. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.





Орловское Информбюро



