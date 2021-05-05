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9:15, 5 мая 2021 года Болховских малышей научили безопасности на дороге Занятие прошло в детскому саду № 1.





Болховские инспекторы ГИБДД, в рамках «Недели дорожной безопасности», провели занятия для малышей в игровой форме - «Мы знакомимся с улицей», «Зебра», «Светофор и дорожные знаки». Рассказали ребятам и о том, как быть пассажиром и велосипедистом, в сюжетно-ролевых играх отработали навыки безопасного поведения на улице, а также провели викторину «Знаем ПДД». Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро



