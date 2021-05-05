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9:57, 5 мая 2021 года Тургеневский дуб может стать деревом года России Главная природная реликвия музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» участвует в конкурсе «Российское дерево года-2021».





Голосование за главное дерево страны проходит с 1 мая по 1 августа на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы». Тургеневский дуб участвует в конкурсе под номером 10. Победитель «российского этапа» будет представлять нашу страну на международном конкурсе «Европейское дерево года» в 2022 году, это год 100-летия музея-заповедника «Спасское-Лутовиново».





Татьяна Напольских



