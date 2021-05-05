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8:19, 5 мая 2021 года

Две орловчанки стали жертвами телефонных мошенников

Злоумышленникам удалось выманить у них 358 тысяч рублей.


В обоих случаях преступники действовали по классическим для себя схемам. Болховчанку удалось обмануть, представившись сотрудниками банка. Мошенники сумели убедить женщину перевести 350 тысяч рублей на «безопасный счет», откуда деньги ушли злоумышленникам. Жительницу Мценского района лишили 8 тысяч под предлогом отправки этих денег её родственнику, служащему в армии – сообщает сайт УМВД.

Правоохранители снова напоминают о возможности подмены телефонных номеров (8-800, 8-495, 8-499 и т. д.) и связанным с этим мошенничеством. Никогда не сообщайте собеседникам личную информацию и данные карты, не отправляйте пустые СМС или с набором цифр, а также не берите кредиты, руководствуясь инструкциями банковских специалистов – настоящие никогда не попросят об этом. Также со здоровым недоверием перепроверяйте сообщения о взломах ваших банковских учетных данных и попытках украсть средства. При получении любой такой информации, а также при попытках добычи собеседником ваших персональных данных – завершите разговор и сами перезвоните в службу поддержки банка, однако набирайте номер заново.

Также не сообщайте неизвестным личную информацию о себе, своих родственниках, месте их проживания и нахождения. Злоумышленники могут использовать эти сведения в своей преступной схеме, чтобы убедить Вас совершить перевод денежных средств.


Артём Ежаков
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