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9:00, 5 мая 2021 года Орловский институт ЗБК наказали за декларацию зерна лабораторией-призраком У областного Россельхознадзора возникли сомнения в работе воронежского Центра испытаний и сертификации «Континент».





В ходе плановой проверки ФГБНУ «Федеральный научный центр «Зернобобовых и крупяных культур» выяснилось, что 700 тонн гречихи и гороха были задекларированы для пищевых целей на основании протоколов испытаний, выданных воронежским ЦИС «Континет».



Оказалось, что центр отсутствует в реестре органов по сертификации и испытательных лабораторий ЕАЭС, а также в перечне Росстандарта и Росаккредитации. По месту регистрации в Воронеже ЦИС «Континет» также отсутствовал.



В отношении института ЗБК Россельхознадзор возбудил административное производство по ст.14.44 КоАП РФ, выданы предписания об отзыве деклараций о соответствии, сообщает пресс-служба управления.





Артём Ежаков



