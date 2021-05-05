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9:17, 5 мая 2021 года
В Орле осудят подставного директора ООО «МонтажСпец»26-летнему мужчине инкриминируют незаконное образование юридического лица.
Следствие установило, что в прошлом году орловец в обмен на вознаграждение от знакомого зарегистрировал на свое имя компанию «МонтажСпец». Будучи по документам единственным учредителем и главой организации, мужчина участия в деятельности фирмы не принимал, фактически являясь подставным директором.
Расследование уголовного дела завершено. Вместе с обвинительным заключением оно передано в суд – сообщает сайт областного СУ СК.
Артём Ежаков