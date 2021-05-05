Орловщину назвали регионом перспективного развития

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9:30, 5 мая 2021 года
Орловщину назвали регионом перспективного развитияОб этом сообщает областной информационный портал, ссылаясь на «Агентство региональных социально-экономических проектов».
В рейтинге, подготовленном агентством, области структурировали по четырем позициям: «регионы-лидеры», «регионы перспективного развития», «регионы догоняющего развития», «регионы стратегического отставания». Орловщина, наряду с Курской, Брянской и Ярославской областями, относится ко вторым.
Отмечено, что Орловская область имеет конкурентные преимущества и продуктивные результаты для перехода в группу регионов-лидеров. В частности, к таким успехам относят подросший со 104,1% до 105,3% индекс промышленного производства, а также второе место в ЦФО по индексу создания продукции АПК (110,9%) – сообщает региональный информационный портал.
Артём Ежаков