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9:30, 5 мая 2021 года Орловщину назвали регионом перспективного развития Об этом сообщает областной информационный портал, ссылаясь на «Агентство региональных социально-экономических проектов».





В рейтинге, подготовленном агентством, области структурировали по четырем позициям: «регионы-лидеры», «регионы перспективного развития», «регионы догоняющего развития», «регионы стратегического отставания». Орловщина, наряду с Курской, Брянской и Ярославской областями, относится ко вторым.



Отмечено, что Орловская область имеет конкурентные преимущества и продуктивные результаты для перехода в группу регионов-лидеров. В частности, к таким успехам относят подросший со 104,1% до 105,3% индекс промышленного производства, а также второе место в ЦФО по индексу создания продукции АПК (110,9%) – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



