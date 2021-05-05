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9:48, 5 мая 2021 года На федеральной трассе под Орлом сбили пешехода ДТП произошло 4 мая в 17:15.





Инцидент произошел на 333 километре автодороги М-2 «Крым». Водитель «Мицубиси Лансер» ехал из Мценска в Орел и сбил 59-летнего мужчину, который стоял на проезжей части, но переходить её не собирался. Помощь ему оказали фельдшеры «скорой».



С 3 по 4 мая на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



