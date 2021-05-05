Пенсионер на «Волге» врезался в здание ливенского железнодорожного вокзала

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9:58, 5 мая 2021 года
Пенсионер на «Волге» врезался в здание ливенского железнодорожного вокзала66-летний мужчина получил травмы.
Авария произошла ещё 3 мая. Около 15:00 водитель ГАЗ-3110, двигаясь по улице Кирова, врезался в здание железнодорожной станции «Ливны-1». Полученные пенсионером травмы оказались несерьезными – медики отпустили его лечиться амбулаторно.
С 3 по 4 мая на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.
Фото пресс-службы областного УГИБДД
Артём Ежаков