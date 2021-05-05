Главная » Новости



10:27, 5 мая 2021 года Орловские акушерки принимают поздравления Сегодня, 5 мая, отмечается Международный день этих медицинских работников.





Акушерки находятся рядом с женщинами во время беременности и родов, а затем принимают младенцев и следят за здоровьем мамы и малыша. К примеру, в НКМЦ имени Круглой сейчас работают 63 акушерки. В минувшем году они помогли появиться на свет 2 350 новорожденным. Как отмечают в больнице, в этом году уже родилось больше младенцев, чем за аналогичный период 2020-го.





Мария Семак



