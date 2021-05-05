Орловские акушерки принимают поздравления

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10:27, 5 мая 2021 года
Орловские акушерки принимают поздравленияСегодня, 5 мая, отмечается Международный день этих медицинских работников.
Акушерки находятся рядом с женщинами во время беременности и родов, а затем принимают младенцев и следят за здоровьем мамы и малыша. К примеру, в НКМЦ имени Круглой сейчас работают 63 акушерки. В минувшем году они помогли появиться на свет 2 350 новорожденным. Как отмечают в больнице, в этом году уже родилось больше младенцев, чем за аналогичный период 2020-го.
Мария Семак