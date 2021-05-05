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Главная » Новости

10:52, 5 мая 2021 года

Орловские спасатели проходят аттестацию

За правильным выполнением каждого упражнения следят члены комиссии.


В теоретическую часть экзаменов входят вопросы, связанные с непосредственной работой и оказанием первой медицинской помощи. На практике проверяются тушение пожаров и владение профессиональным оборудованием, а также физические кондиции спасателей. Они сдают нормативы по челночному бегу, бегу на дистанции, подтягиванию и альпинизму.

В случае серьезного ДТП сотрудникам приходится использовать гидравлический инструмент. Навыки обращения с ним показывались на тренировочном комплексе, который имитирует завал конструкций.

Спасатели проходят аттестацию один раз в три года. После нее они могут проводить более 40 видов аварийно-спасательных работ. Удостоверения будут вручаться 18 мая.


Всеволод Трифонов
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