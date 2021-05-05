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11:51, 5 мая 2021 года От COVID-19 скончались еще четверо орловцев В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 5 мая, за последние сутки в Орловской области выявлен 51 случай коронавирусной инфекции (всего – 34 379).



На лечении – 1 439 человек. Накануне выписано 53 орловца (всего – 32 340). От последствий болезни скончалось 600 жителей региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 7 945 (всего – 4 847 489), число выздоровевших – 7 506 (всего – 4 464 550). Общее число летальных исходов – 111 895 (+ 360 случаев за сутки). На лечении – 271 044 человека.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба





Артём Ежаков



