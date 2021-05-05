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12:10, 5 мая 2021 года 185 орловских ветеранов Великой Отечественной войны получат подарки Продуктовые наборы и букеты цветов подготовит "Молодая Гвардия"





Кроме вручения продуктов и цветов, волонтеры помогут обустроить палисадники во дворах ветеранов и создать на окнах праздничные рисунки. В День Победы около домов героев состоятся мини-парады.

Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения партии "Единая Россия": "Мы приедем к каждому ветерану и поздравим их с великим праздником. Обязательно подарим им цветы и продуктовые наборы. Но самое важное не в этих наборах, а в уважении и отношении к ветеранам. Низко поклониться в ноги и поблагодарить за счастье жить в свободной стране".

Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: "Самое главное, что вместе с нами ветеранов будет поздравлять молодежь. Это и преемственность поколений, и уважение настоящего к тому, что происходило много лет назад - кровопролитные сражения на нашей земле.





Анна Вайсергисер



