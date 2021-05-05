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12:19, 5 мая 2021 года Цены на аттракционы в Городском парке для орловцев не изменятся Об открытии сезона, противоклещевой обработке, развлечениях для посетителей и их стоимости рассказала в беседе с корреспондентом ГТРК «Орел» Марией Семак директор парка Анна Чистякова.





- Открытие сезона в парке. Скажите, как подготовились к этому дню и что ждет впереди жителей города?

- Мы соскучились по зрителям и посетителям, устали сидеть дома, поэтому постарались быстрее выполнить все дела в парке, в том числе и от клещей его обработать. У нас был целый год на подготовку программ. Мы все еще в ограниченном режиме, но надеемся, что полностью вернемся к лету. С 1823 года Городской парк открывается 1 мая, и не было случаев, чтобы он в эту дату не открылся. В прошлом году, правда, это было в онлайне.



- Обработки от клещей будут проводиться регулярно?

- Мы ежегодно проводим разовую акарицидную обработку до начала сезона. Там есть очень узкое временное окно, когда её нужно проводить. За сезон санэпидемстанция проводит несколько проверок. Если она находит клеща, то забирает его на исследование, и территория обрабатывается вторично. У нас таких случаев не было.



- Будут ли в парке новые аттракционы, и как вы следите за состоянием старых?

- Часто говорят, что аттракционы в парке старые и аварийные. Это не так. Ежегодно они проходят освидетельствование. В этом году лицензированная питерская организация одобрила все наши аттракционы, включая те, что уже в возрасте. Что касается добавления новых, то из-за пандемии заработка у нас не было никакого, но вы можете выбрать парк на голосовании по благоустройству, которое сейчас идет. Аттракционы – очень дорогие вещи. Стоимость самого несложного – от 2,5 миллионов рублей, и еще примерно половину от этой суммы стоит его установка. Тем не менее, мы купили два батута, сейчас они проходят проверки.



- Изменятся ли цены на билеты?

- У нас стоимость на все аттракционы – 100 рублей. В этом году мы не планируем её менять. Для всех членов многодетных семей цена составит 50 рублей, нужно лишь предъявить в кассе подтверждающий документ. Скидка распространяется и на других льготников.





Мария Семак



