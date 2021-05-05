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12:23, 5 мая 2021 года

Орловские троллейбусы и трамваи убыточны

Мэр Парахин заявил, что от разорения МУП «ТТП» спасли автобусы.


Градоначальник сообщил, что электротранспорт в городе сохранят. Более того, скоро в областную столицу поступят еще 10 единиц этих машин. Сейчас «ТТП» получает доходы исключительно благодаря автобусам.

По заявлению Парахина, среди коллектива предприятия «витают скептические настроения». На прошлой неделе губернатор Клычков выделил «ТТП» 30 миллионов рублей – деньги пойдут преимущественно на оплату долгов перед налоговиками и энергетиками.

Мэр Орла сообщил, что власти продолжат помогать предприятию. Глава региона поручил разработать 5-летний план развития МУП «ТТП».
«ТТП никто бросать не собирается! Мы хотим одного и того же – чтобы предприятие твёрдо стояло на колёсах», – заявил в соцсетях Парахин.



Артём Ежаков
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