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13:20, 5 мая 2021 года

В Орле открылась выставка оргинальных бумажных упаковок

Мероприятие посвящено юбилею преподавателя кафедры дизайна художественно-графического факультета ОГУ им. Тургенева Николая Сошнева.


В экспозиции представлены собственные идеи и разработки юбляра, но и работы студентов, многие из которых не раз становились победителями Всероссийского конкурса на лучший дизайн упаковки. Наставник использует лист для создания законченного образа без дополнительных деталей и склейки, но у учеников возможностей больше - допустимы швы и элементы из других материалов.

Творческая идея - привязать смысл упаковки к тому, что в ней находится. Благодаря фантазии и умению обычная бумага становится образами животных, упаковкой для чайных пакетов, коробочкой для соли и т. д. Студентам больше нравится работать с модными и популярными продуктами - пиццей, чаем и шоколадом.


Эва Стасюлевич
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