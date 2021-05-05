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13:26, 5 мая 2021 года Суд обязал орловчанку оформить жилье на детей Нарушение было найдено Верховской районной прокуратурой.





Женщина приобрела дом и земельный участок в 2011 году на средства материнского капитала, но не оформила часть недвижимого имущества на своих детей. Это нарушало требования ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», поэтому надзорное ведомство обратилось в суд, который постановил передать троим несовершеннолетним в долевую собственность жилье и землю – сообщает сайт прокуратуры.





Артём Ежаков



