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13:44, 5 мая 2021 года На Орловщину снова идет сильный ветер В ближайшие сутки порывы ветра могут достигать 18 м/с.





Согласно пресс-службе регионального ГУ МЧС, непогода ожидается до девяти часов вечера 6 мая. Также прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью осадки маловероятны, днем – кратковременные дожди.



Ветер в области: от 8 до 13 м/с, днем порывы от 15 до 18 м/с. Температура воздуха: ночью от 6 до 11℃, днем от 14 до 19℃. В Орле ночью столбики термометров покажут от 8 до 10℃, ночью – от 15 до 17℃.





Артём Ежаков



