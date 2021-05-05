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14:01, 5 мая 2021 года

Орловцев приглашают обсудить перечень исторических поселений

С 5 по 12 мая в шести районах пройдут публичные слушания.


На собраниях будут обсуждаться включение в список исторических поселений села Сабурово, деревни Волково, поселков Кромы, Шаблыкино, Змиевка и Колпна и сопутствующие вопросы – сообщает сайт областного правительства.

• 5 мая в 17:00 часов публичные слушания состоятся в актовом зале администрации Сабуровского сельского поселения Орловского района Орловской области по адресу: Орловская область, Орловский район, поселок Добрый, улица Центральная, дом 26;

• 6 мая в 17:00 часов – в актовом зале администрации Кромского района Орловской области по адресу: Орловская область, Кромской район, поселок городского типа Кромы, площадь Освобождения, дом 1;

• 7 мая в 17:00 часов – в актовом зале администрации Шаблыкинского района Орловской области по адресу: Орловская область, Шаблыкинский район, поселок городского типа Шаблыкино, улица Ленина, дом 21;

• 11 мая в 12:00 часов – в актовом зале администрации Свердловского района Орловской области по адресу: Орловская область, Свердловский район, поселок городского типа Змиевка, улица Ленина, дом 48;

• 11 мая в 17:00 часов – в актовом зале администрации Колпнянского района Орловской области по адресу: Орловская область, Колпнянский район, поселок городского типа Колпна, улица Пионерская, дом 2;

• 12 мая в 17:00 часов – в актовом зале филиала муниципального бюджетного учреждения «Мценская межпоселенческая районная библиотека им. И. С. Тургенева» Подмокринской сельской библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Социально-культурный центр Подмокринского сельского поселения» по адресу: Орловская область, Мценский район, деревня Волково, улица Центральная, дом 2.


Артём Ежаков
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