В Орле на территории аэропорта «Южный» произошел пожар

Спасатели тушили возгорание несколько часов.

Сегодня в Заводском районе Орла, на территории аэропорта «Южный», горела сухая растительность. В течение нескольких часов орловские пожарные тушили три очага горения на площади около 1,5 Га. Ситуация осложняется тем, что из-за невозможности подъезда к месту горения пожарным приходится пешком добираться до огня и тушить его подручными средствами и ранцевыми огнетушителями, что отнимает много времени и сил.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, пожарные практически ежедневно выезжают на тушение загораний сухой растительности на территории орловского аэропорта. По мнению пожарных, зачастую причинами возгораний становятся неосторожное обращение с огнем и поджоги. А при сильном ветре огонь быстро распространяется, и площадь горения увеличивается, приобретая угрожающий характер, вызывая сильное задымление.

Спасатели призывают жителей города прекратить сжигать сухую растительность. Ведь огонь может распространиться на жилые дома, хозпостройки, в пожаре могут погибнуть люди.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Штраф для гражданина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 30 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. руб.

Для юридических лиц установлены более существенные размеры штрафов: по общему правилу за нарушение требований пожарной безопасности организацию могут оштрафовать на сумму от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа может составить от 200 тыс. до 400 тыс. руб. В случае уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы, возможно возбуждение уголовного дела и возмещение виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области