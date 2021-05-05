среда 5.05.2021 16:56:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:42, 5 мая 2021 года

В Орле на территории аэропорта «Южный» произошел пожар

Спасатели тушили возгорание несколько часов.


Сегодня в Заводском районе Орла, на территории аэропорта «Южный», горела сухая растительность. В течение нескольких часов орловские пожарные тушили три очага горения на площади около 1,5 Га. Ситуация осложняется тем, что из-за невозможности подъезда к месту горения пожарным приходится пешком добираться до огня и тушить его подручными средствами и ранцевыми огнетушителями, что отнимает много времени и сил.
 
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, пожарные практически ежедневно выезжают на тушение загораний сухой растительности на территории орловского аэропорта. По мнению пожарных, зачастую причинами возгораний становятся неосторожное обращение с огнем и поджоги. А при сильном ветре огонь быстро распространяется, и площадь горения увеличивается, приобретая угрожающий характер, вызывая сильное задымление.
 
Спасатели призывают жителей города прекратить сжигать сухую растительность. Ведь огонь может распространиться на жилые дома, хозпостройки, в пожаре могут погибнуть люди.
 
Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Штраф для гражданина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 30 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. руб.
 
Для юридических лиц установлены более существенные размеры штрафов: по общему правилу за нарушение требований пожарной безопасности организацию могут оштрафовать на сумму от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа может составить от 200 тыс. до 400 тыс. руб. В случае уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы, возможно возбуждение уголовного дела и возмещение виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме.
 
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.