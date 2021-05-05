Орловцев учат безопасности с помощью видеороликов

В городе работает передвижной информационный комплекс МЧС.

Спасатели проводят с жителями Орла профилактическую работу по безопасности. Для этого используется мобильный комплекс информационно-аналитической поддержки и обучения населения, на большом экране которого транслируются профилактические видеоролики.



Сегодня мобильный комплекс работал на Комсомольской площади, около крупных торговых центров города Орла на Карачевском и Кромском шоссе, а также в районе автовокзала.



На большом экране орловцы могут увидеть видеоролики о пожарной безопасности, в том числе газовых приборов, обеспечению детской безопасности.



Проводятся и личные беседы с горожанами – орловцам напоминают правила осторожного обращения с огнем, электрооборудованием, а также при работах на приусадебных участках, где возникает необходимость сжечь сухую траву.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области