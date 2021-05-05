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15:00, 5 мая 2021 года

Орловцев учат безопасности с помощью видеороликов

В городе работает передвижной информационный комплекс МЧС.


Спасатели проводят с жителями Орла профилактическую работу по безопасности. Для этого используется мобильный комплекс информационно-аналитической поддержки и обучения населения, на большом экране которого транслируются профилактические видеоролики.
 
Сегодня мобильный комплекс работал на Комсомольской площади, около крупных торговых центров города Орла на Карачевском и Кромском шоссе, а также в районе автовокзала.
 
На большом экране орловцы могут увидеть видеоролики о пожарной безопасности, в том числе газовых приборов, обеспечению детской безопасности.

Проводятся и личные беседы с горожанами – орловцам напоминают правила осторожного обращения с огнем, электрооборудованием, а также при работах на приусадебных участках, где возникает необходимость сжечь сухую траву.
 
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области



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