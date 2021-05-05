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15:20, 5 мая 2021 года

Сегодня – День водолаза

В Орле этот праздник отмечают 10 человек. Именно столько спасателей МЧС имеют квалификацию водолаза.


Профессия водолаза требует от человека смелости, выносливости и отличного состояния здоровья. Очень часто людям этой профессии приходится работать в любых погодных условиях, они постоянно сталкиваются с перепадами давления при погружении.
 
В Орловской области, находящейся далеко от морских и океанских просторов, нашлось место для представителей этой мужественной профессии. В составе областной поисково-спасательной службы функционирует поисково-спасательный отряд «Водный», которым более 15 лет руководит Николай Сорочкин, в составе отряда есть поисково-маневренная группа, специалисты которой готовы в любую минуту выдвинуться на место происшествия.
 
Десять орловских спасателей имеют квалификацию водолаза и допущены для проведения водолазных работ. Например, руководитель поисково-маневренной группы Александр Степных – водолаз 6-го разряда, под водой он провёл в общей сложности более 850 часов. 
 
Ежедневно спасатели несут дежурство на водных объектах области в местах массового отдыха людей: реке Оке и озере Светлая Жизнь в городе Орле, в городе Мценске на реке Зуше и на реке Сосне - в Ливнах. В их задачи входит оказание помощи, поиск и обнаружение пострадавших на водных объектах, проведение аварийно-спасательных подводных работ. На счету орловских спасателей десятки спасенных жизней.
 
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области



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