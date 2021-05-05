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15:35, 5 мая 2021 года

Орловцы спели для ветерана

Сегодня в областном центре дали старт акции «Поём двором».


В Орле в преддверии Дня Победы орловцы поздравляют ветеранов с предстоящим праздником – песнями. Как сообщает сайт городской администрации, первый концерт прозвучал в честь Ивана Борисовича Алексашина. На всю округу звучали знакомые и любимые мелодии военных лет - «Огонёк», «Смуглянка», «Казаки в Берлине» и, конечно, «Катюша» - в исполнении артистов Орловского областного центра народного творчества
 
Иван Алексашин боевой путь начал после освобождения Орловской области 1943 году. Служил в пехоте, был ранен. После лечения призван на службу в артиллерию, был командиром оружия в звании старшего сержанта, не единожды был контужен. Дошёл до Прибалтики, победу встретил в госпитале. После войны вернулся на родную Орловскую землю, больше 20 лет проработал на железной дороге. Награждён орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны I степени.

 
Акция «Поём двором» продолжится до 9 мая. Всего в преддверии 76-й годовщины Великой Победы подобные концерты пройдут по 14-ти адресам, где живут участники войны. Их организуют городской центр культуры, муниципальный ансамбль танца «Славица», КДЦ «Металлург» и муниципальный драматический театр «Русский стиль».
 
Фото пресс-службы администрации города Орла



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