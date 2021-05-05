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16:25, 5 мая 2021 года

Погибшие, но не забытые

Под Орлом продолжаются поиски погибших в Великой Отечественной войне. Их находят и предают земле с воинскими почестями.


Сегодня в Мценском районе обнаружены останки воинов, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Поисковые работы ведутся в районе 337 километра трассы М-2 «Крым», рядом с мемориалом танкистам-гвардейцам. 
 
Поисковики уже обнаружили 30 укрепленных ячеек, в которых окапывались наши бойцы. Некоторые из них пусты, но есть и те, которые до этих пор оставались могилой для солдат.
 
В одном из окопов обнаружено, предположительно, два бойца. Остаток дня будет посвящен подъему останков и возможно, идентификации, хотя с каждым годом она становится все сложнее. Даже по личным вещам, найденным при раскопках, не всегда удается установить имя и фамилию. Так случилось и с советским солдатом, которого сегодня торжественно перезахоронили в деревне Холодково, Мценского района.
 
Сергей Щербатый председатель Орловского регионального отделения ООД «Поисковое движение России»: «Он лежал на бруствере окопа, засыпанный землей, сапог торчал на несколько сантиметров, при нем было ложка с инициалами «М.М.А». Проверяли по спискам потерь частей, которые здесь воевали. К сожалению, слишком много совпадений, и сейчас на данный момент достоверно установить мы не можем».
 
Еще девять бойцов, которых проводили сегодня в последний путь, найдены поисковиками в санитарном захоронении в километре от Холодково. 
 
После панихиды и прощания по православному обычаю останки бойцов преданы земле в братской могиле со всеми воинскими почестями. 
 
В Мценском районе находится 53 захоронения, где покоятся 7 800 бойцов и командиров. И каждый год братские могилы пополняются.
 
Безымянные, но непобежденные, они давно обрели вечный покой, но нам, живым, очень важно знать каждое имя, дорожить им и помнить. Потому что все они, наши, родные, на чью судьбу и время выпало страшное испытание войной.


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Эва Стасюлевич
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