Погибшие, но не забытые

Под Орлом продолжаются поиски погибших в Великой Отечественной войне. Их находят и предают земле с воинскими почестями.

Сегодня в Мценском районе обнаружены останки воинов, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Поисковые работы ведутся в районе 337 километра трассы М-2 «Крым», рядом с мемориалом танкистам-гвардейцам.

Поисковики уже обнаружили 30 укрепленных ячеек, в которых окапывались наши бойцы. Некоторые из них пусты, но есть и те, которые до этих пор оставались могилой для солдат.

В одном из окопов обнаружено, предположительно, два бойца. Остаток дня будет посвящен подъему останков и возможно, идентификации, хотя с каждым годом она становится все сложнее. Даже по личным вещам, найденным при раскопках, не всегда удается установить имя и фамилию. Так случилось и с советским солдатом, которого сегодня торжественно перезахоронили в деревне Холодково, Мценского района.

Сергей Щербатый председатель Орловского регионального отделения ООД «Поисковое движение России»: «Он лежал на бруствере окопа, засыпанный землей, сапог торчал на несколько сантиметров, при нем было ложка с инициалами «М.М.А». Проверяли по спискам потерь частей, которые здесь воевали. К сожалению, слишком много совпадений, и сейчас на данный момент достоверно установить мы не можем».

Еще девять бойцов, которых проводили сегодня в последний путь, найдены поисковиками в санитарном захоронении в километре от Холодково.

После панихиды и прощания по православному обычаю останки бойцов преданы земле в братской могиле со всеми воинскими почестями.

В Мценском районе находится 53 захоронения, где покоятся 7 800 бойцов и командиров. И каждый год братские могилы пополняются.

Безымянные, но непобежденные, они давно обрели вечный покой, но нам, живым, очень важно знать каждое имя, дорожить им и помнить. Потому что все они, наши, родные, на чью судьбу и время выпало страшное испытание войной.