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16:50, 5 мая 2021 года

«И все-таки мы победили». Герои реальные и вымышленные

В орловском военно-историческом музее открылся выставочный проект заслуженного художника России Анатолия Костяникова. Одна из работ, представленных здесь, стала победителем конкурса, который проводился под эгидой ФСБ России.


Экспозиция, открывшаяся в Военно-историческом музее Орла, объединена темой Великой Отечественной войны. Огромные полотна «Комбат», «Детство отца» сразу притягивают к себе внимание. Художник Анатолий Костяников на протяжении всей жизни в своем творчестве возвращается к солдату-победителю.
 
Анатолий Костяников, Заслуженный художник России, почетный академик Российской Академии художеств: «У нас нет семьи такой, в которой не погиб бы один или больше человек во время войны, поэтому эта боль и беда не только моя и моей семьи».
 
Этот проект автор задумывал как интерактивный. На выставке не только его полотна, но и документальные фотографии, которые каждый посетитель может дополнить снимками своих родных фронтовиков-победителей, чтобы собирательные образы нарисованных героев сопровождались самыми настоящими историями. 
 
Особый интерес вызывает портрет легендарного разведчика Ивана Воробьева. В мае 1942 года он в составе группы «Дубровцы» был заброшен в тыл врага, в Орел, со специальным заданием собрать информацию о силах противника и оккупационном режиме. Задание было выполнено. Об этом в своей книге рассказывает полковник в отставке Юрий Балакин.
 
Юрий Балакин, ветеран ФСБ России: «Здесь, в Орле, они по сути дела организовали группу патриотов и опирались на них. С их помощью они добыли важнейшую информацию, которая позволила выяснить планы противника».
 
В 2020 году в ежегодном конкурсе ФСБ России на лучшее произведение литературы и искусства Анатолий Костяников стал обладателем диплома за картину «Дубровцы». Награду художнику вручил новый руководитель УФСБ по Орловской области Вячеслав Князьков.
 
На открытии выставки были и гости из Москвы. Приехал внук легендарного разведчика Ивана Воробьева. Он часто бывает в Орле, дружит с лицеем № 32, который носит имя его деда, принимает участие в создании школьного музея.
 
Иван Воробьёв, внук разведчика: «Дед мне запомнился очень жестким, но справедливым, высоким эрудитом, большим патриотом страны».
 
Выставка, приуроченная ко Дню Победы, продлится целый месяц, и все желающие могут оставить здесь фотографии тех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне.



Эва Стасюлевич
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