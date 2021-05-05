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17:03, 5 мая 2021 года

Руки ангела

Сегодня - Всемирный день акушерки. С теми, кто первыми принимает младенца на руки, познакомилась корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская.


В Орловском Перинатальном центре сегодня работает 63 акушерки. С их помощью в прошлом году появились на свет 2350 малышей. В данный момент в первом родильном отделении перинатального центра готовятся стать мамами три женщины, а помогать им будут три акушерки. С ними наша съемочная группа провела часть их рабочего дня.
 
Раньше смена акушерки длилась 12 часов, теперь, в пандемию, – сутки. Сегодня каждая женщина ждет разрешения от бремени в индивидуальном родильном зале. Акушерки вмешиваются в естественный процесс только по необходимости. Единственное исключение - обезболивание. Их задача поддерживать будущую маму и следить за состоянием малыша в утробе. 
 
Акушерка Елена Алексеева не считала малышей, которым помогла родиться. Знает только, что ее первому младенцу уже почти 40 лет. 
 
Елена Алексеева, акушерка Перинатального центра НКМЦ им. З.И. Круглой: «Мы ответственны за здоровье нации, без преувеличения скажу. Это ощущение постоянного счастья, постоянной радости, потому что беременность и роды это не болезнь, это естественный процесс, и это такой стимул дает и жить, и работать».
 
Как правило, врач и акушерка это единый организм, в котором он - голова, а она - руки. Заведующий акушерским отделением Александр Герасимов считает, что акушерка еще и психотерапевт - она найдет подход, успокоит и приободрит.
 
Ольга Гревцева работает в перинатальном центре с момента открытия, когда он был еще областным роддомом. Стаж – 34 года, и 18 лет она - старшая акушерка отделения. И все равно выходит на дежурства, чтобы испытать радость от появления человека на свет. 
 
Ольга Гревцева, старшая акушерка Перинатального центра НКМЦ им. З.И Круглой: «Я ассоциирую наш роддом, да и вообще роддом, как больницу счастья! Сюда люди приходят испытать материнство, продлить свой род, получить ребенка - здорового, умненького, красивенького – самые красивые дети это наши. Поэтому не работать в роддоме я не представляю как».
 
Уже 4 года учится мастерству у мэтров–ветеранов акушерка Римма Козлова. Говорит, что от каждой взяла всего понемногу. Кстати, у Риммы тоже есть свой опыт работы - в ковидном отделении, где она провела последний год. 
 
Акушерок еще называют ангелами, потому что именно их руки чувствует младенец, когда появляется на свет, и у каждого из нас тоже был свой ангел, которому мы должны сказать спасибо.



Елена Литинская
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