Главная » Новости



17:03, 5 мая 2021 года Руки ангела Сегодня - Всемирный день акушерки. С теми, кто первыми принимает младенца на руки, познакомилась корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская.





В Орловском Перинатальном центре сегодня работает 63 акушерки. С их помощью в прошлом году появились на свет 2350 малышей. В данный момент в первом родильном отделении перинатального центра готовятся стать мамами три женщины, а помогать им будут три акушерки. С ними наша съемочная группа провела часть их рабочего дня. Раньше смена акушерки длилась 12 часов, теперь, в пандемию, – сутки. Сегодня каждая женщина ждет разрешения от бремени в индивидуальном родильном зале. Акушерки вмешиваются в естественный процесс только по необходимости. Единственное исключение - обезболивание. Их задача поддерживать будущую маму и следить за состоянием малыша в утробе. Акушерка Елена Алексеева не считала малышей, которым помогла родиться. Знает только, что ее первому младенцу уже почти 40 лет. Елена Алексеева, акушерка Перинатального центра НКМЦ им. З.И. Круглой: «Мы ответственны за здоровье нации, без преувеличения скажу. Это ощущение постоянного счастья, постоянной радости, потому что беременность и роды это не болезнь, это естественный процесс, и это такой стимул дает и жить, и работать». Как правило, врач и акушерка это единый организм, в котором он - голова, а она - руки. Заведующий акушерским отделением Александр Герасимов считает, что акушерка еще и психотерапевт - она найдет подход, успокоит и приободрит. Ольга Гревцева работает в перинатальном центре с момента открытия, когда он был еще областным роддомом. Стаж – 34 года, и 18 лет она - старшая акушерка отделения. И все равно выходит на дежурства, чтобы испытать радость от появления человека на свет. Ольга Гревцева, старшая акушерка Перинатального центра НКМЦ им. З.И Круглой: «Я ассоциирую наш роддом, да и вообще роддом, как больницу счастья! Сюда люди приходят испытать материнство, продлить свой род, получить ребенка - здорового, умненького, красивенького – самые красивые дети это наши. Поэтому не работать в роддоме я не представляю как». Уже 4 года учится мастерству у мэтров–ветеранов акушерка Римма Козлова. Говорит, что от каждой взяла всего понемногу. Кстати, у Риммы тоже есть свой опыт работы - в ковидном отделении, где она провела последний год. Акушерок еще называют ангелами, потому что именно их руки чувствует младенец, когда появляется на свет, и у каждого из нас тоже был свой ангел, которому мы должны сказать спасибо.





Елена Литинская



