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17:20, 5 мая 2021 года

Иван Залогин уволен с должности руководителя департамента здравоохранения Орловской области

Бывший чиновник является фигурантом уголовного дела.


Экс-руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин был задержан 20 апреля по подозрению в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ) и воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности (ч.1 ст.169 УК РФ). Предполагается, что бывший глава депздрава необоснованно отказал в переоформлении лицензии диализному центру «Нефрос-Калуга», при этом другой компании, предложившей практически аналогичные условия, разрешение было выдано.
 
23 апреля Советский районный суд города Орла отправил Ивана Залогина под домашний арест сроком на два месяца. Вину в совершенном преступлении Залогин не признал – сообщают сайты областного СУ СК и райсуда.
 
На данный момент департамент здравоохранения Орловской области возглавляет Владимир Николаев.


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Татьяна Напольских
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