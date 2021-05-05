Иван Залогин уволен с должности руководителя департамента здравоохранения Орловской области

Экс-руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин был задержан
20 апреля по подозрению в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ) и воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности (ч.1 ст.169 УК РФ). Предполагается, что бывший глава депздрава необоснованно отказал в переоформлении лицензии диализному центру «Нефрос-Калуга», при этом другой компании, предложившей практически аналогичные условия, разрешение было выдано.
23 апреля Советский районный суд города Орла отправил Ивана Залогина под домашний арест
сроком на два месяца. Вину в совершенном преступлении Залогин не признал – сообщают сайты областного СУ СК и райсуда.
На данный момент департамент здравоохранения Орловской области возглавляет Владимир Николаев.