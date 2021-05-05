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18:01, 5 мая 2021 года

В Орле стартовала акция «Письма Победы»

Дети и взрослые пишут слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.


В Орле стартовала акция «Письма Победы». Выразить признательность защитникам может каждый. Активисты движения «Волонтёры Победы» лично передадут их участникам Великой Отечественной. 
 
В Орле первым адресатом стал Виктор Баранов. Письма со словами благодарности ему передали десятиклассники школы-интерната для детей с нарушениями слуха и зрения. Воспитанники одного из детских садов приготовили открытку с изображением автомобиля. Во время войны Виктор Сергеевич был водителем, исколесил почти всю Европу. 
 
Свою благодарность сегодня сказали активисты автоклуба «Ночное движение». Они купили подарки и пришли с поздравлениями к тем, кто помнит войну. Марии Никитичне Куракиной было 12 лет, когда началась война. Она жила в Донецкой области. Рассказала, как всем посёлком бежали от захватчиков, пешком шли до Орловщины целый месяц, зимой. Вспоминает, как тепло к ним относились те, к кому они обращались за помощью в том нелёгком переходе. 
 
Также, в преддверии Дня Великой Победы, персональные письма за подписью президента страны получат 13,5 тысяч орловцев.



Юлия Сабельникова
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