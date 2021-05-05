Орловская Федерация парусного спорта открыла сезон

Яхтсмены вышли на гладь озера Светлая Жизнь.

Зимой орловские спортсмены тренировались в бассейне, учили теорию и вязали узлы, и вот вновь они «ловят волну». Кстати, сильный ветер, который так огорчает многих орловцев, только в помощь яхтсменам. Но прежде чем яхты спустили на воду, их оснастили заново.

Скоро первые соревнования - Первенство ЦФО в Липецке, куда поедут лишь самые достойные. Остальные будут соревноваться в Орле - на первенствах и чемпионатах города и области и X Студенческой парусной регате «Регион 57».

Константин Грамматчиков, президент Федерации парусного спорта Орловской области: «Традиционно у нас порядка 80 регионов участвует, и в этом году нас включили в календарь соревнований, в один из этапов Студенческой лиги, который будет проходить у нас с 3 по 8 августа».

Кстати в прошлом году, в октябре, несмотря на пандемию, орловские яхтсмены побывали на соревнованиях в Геленджике. Мария Грамматчикова заняла 2 место среди девушек. Как отметила спортсменка, ходить по морским волнам гораздо интереснее, но и сложнее.

А еще парусный спорт это огромное удовольствие, ведь это преодоление не только волн и потоков ветра, но и своих собственных страхов, неуверенности и сомнений.