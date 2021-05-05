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21:20, 5 мая 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Безымянные, но непобежденные. Ценой своей жизни они приблизили Победу. Неизвестных героев сегодня захоронили на воинском мемориале с почестями, которых они достойны.

- Проект Анатолия Костяникова «И все-таки мы победили» соединил художественные образы, фотографии и судьбы реальных людей.

- Люди, которые ежедневно прикасаются к чуду. Мы расскажем о тех, кто помогает появиться на свет малышам.

- Орловская молодежь поздравляет ветеранов.

- Состязание мастеров. В регионе выберут лучшие практики наставничества.

- Сегодня - день водолаза. В Орле этот праздник отмечают 10 человек.

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Вести-Орёл



