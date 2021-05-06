Сегодня в Орле открывается Семейный МФЦ

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8:01, 6 мая 2021 года
Сегодня в Орле открывается Семейный МФЦВ Семейном многофункциональном центре семьи разных категорий смогут узнать всё о положенной материальной поддержке, бесплатному лечению, путевках и о многом другом.
Сегодня в Орле запланировано открытие Семейного МФЦ. Под него выделено помещение на первом этаже в здании департамента соцзащиты Орловской области. Там сделали ремонт, установили мебель.
Семейный центр будет оказывать многоформатную юридическую, реабилитационную, социальную помощь по принципу «одного окна».
Мария Семак