Сегодня в Орле открывается Семейный МФЦ

В Семейном многофункциональном центре семьи разных категорий смогут узнать всё о положенной материальной поддержке, бесплатному лечению, путевках и о многом другом.

Сегодня в Орле запланировано открытие Семейного МФЦ. Под него выделено помещение на первом этаже в здании департамента соцзащиты Орловской области. Там сделали ремонт, установили мебель.

Семейный центр будет оказывать многоформатную юридическую, реабилитационную, социальную помощь по принципу «одного окна».