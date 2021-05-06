Несколько поселков Орловской области могут получить статус исторических поселений

На новый статус претендуют Кромы, Колпна, Змиевка, деревня Волково Мценского района.

Вскоре несколько поселков Орловской области могут получить статус исторических поселений. Сегодня на публичных слушаниях определят судьбу Кром. 11 мая на обсуждение соберутся жители сразу двух поселков - Колпны и Змиевки. 12 числа - выскажут мнение на эту тему в деревне Волково Мценского района.

Напомним, статус исторического поселения дает новые возможность для преображения территорий, позволит привлекать федеральные средства на развитие объектов, участвовать в различных национальных и региональных программах.