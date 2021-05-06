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8:57, 6 мая 2021 года Орловца обвиняют в убийстве собутыльника Материалы уголовного дела вместе с обвинением уже переданы в суд.





Роковое застолье произошло 13 февраля 2021 года в доме на улице Громовой, в котором гостил 42-летний обвиняемый. По данным следствия, выпивая, он поссорился со своим знакомым и зарезал его ударом ножа в корпус. Довезя труп на тележке до соседней улицы, мужчина скрылся.



Место преступления нашли по следу из крови, которую затем обнаружили на одежде подсудимого – сообщает сайт областного СУ СК.



Фото пресс-службы областного СУ СК





Артём Ежаков



