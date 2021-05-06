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9:21, 6 мая 2021 года

Более 45 тысяч орловцев завершили вакцинацию от COVID-19

Все они привиты «Спутником V», первый компонент «ЭпиВакКороны» получили 27 человек.


О ходе кампании по вакцинации сообщил региональный департамент здравоохранения. По состоянию на 4 мая первый укол, с учетом поступившей в регион «ЭпиВакКороны», получили 62 539 орловцев, второй компонент введен 45 311 жителям региона – говорится в публикации пресс-службы губернатора.

К началу мая в область прибыли 9 420 доз вакцины от коронавируса, в том числе 810 доз препарата центра «Вектор» – «ЭпиВакКорона». В данный момент доступны 5 180 слотов для записи на прививку. На Орловщине действует 35 кабинетов для вакцинации, в том числе прививочный пункт в ТМК «ГРИНН» в Орле.

Запись осуществляется через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU, телефон «122», а также в регистратурах учреждений здравоохранения.

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Артём Ежаков
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