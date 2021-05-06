В трех районах Орловщины посадили пшеницу

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9:41, 6 мая 2021 года
В трех районах Орловщины посадили пшеницуРаботы завершены в Ливенском, Сосковском и Дмитровском районах.
Помимо посадки пшеницы, которая идет в 23 районах области, на Орловщине продолжается сев других агрокультур – яровых зерновых и бобовых (в 22 районах), люпина (в 8 районах, в Свердловском работы завершены), свеклы (в Ливенском, Колпнянском и Малоархангельском районах), гречихи и картофеля (в Орловском районе), подсолнечника (в 8 районах) и рапса (в 13 районах). В 6 районах завершен сев однолетних трав – сообщает региональный информационный портал.
Артём Ежаков